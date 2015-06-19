Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 03:21

Происшествия

Менеджер столичного банка задержан за хищение 1 млн рублей

Фото: ТАСС

В центре Москвы оперативники задержали менеджера одного из столичных банков по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Подозреваемый, используя свое служебное положение, оформил одобренные заявки по кредитам клиентов банка и сформировал по ним кредитные договоры.

После того, как документы были готовы, менеджер получил у другого работника банка пластиковые карты с зачисленными на них денежными средствами на общую сумму 973 тысяч рублей, которые затем обналичил и похитил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

