Менеджер столичного банка задержан за хищение 1 млн рублей

Фото: ТАСС

В центре Москвы оперативники задержали менеджера одного из столичных банков по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Подозреваемый, используя свое служебное положение, оформил одобренные заявки по кредитам клиентов банка и сформировал по ним кредитные договоры.

После того, как документы были готовы, менеджер получил у другого работника банка пластиковые карты с зачисленными на них денежными средствами на общую сумму 973 тысяч рублей, которые затем обналичил и похитил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".