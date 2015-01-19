Экс-главу Воскресенского района Подмосковья будут судить за мошенничество

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Завершено расследование уголовного дела в отношении главы бывшего главы Воскресенского района Подмосковья Александра Калинникова, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Экс-руководитель района обвиняется по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения".

По данным следствия, в конце июля 2012 года Калинников, зная о намерении своего знакомого баллотироваться на должность главы Воскресенска, предложил местному бизнесмену передать ему якобы в качестве добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата миллион рублей.

"Предпринимателю он сообщил о том, что обладает сведениями о совершении им мошеннических действий и сформировал у него стойкую убежденность, что он как глава Воскресенского района обладает возможностью оказать влияние на сотрудников полиции с целью непроведения проверки", - говорится в сообщении СК.

Предприниматель передал деньги через знакомого Калинникова.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.