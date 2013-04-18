Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 10:30

Происшествия

В МОЭК намерены содействовать в расследовании дела о взятке

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания МОЭК подтвердила факт задержания начальника отдела технического надзора Сергея Демина и его заместителя Андрея Балашова по подозрению в мошенничестве. Им инкриминируется получение денежных средств у застройщиков, за технологическое присоединение к теплоснабжению.

По сообщению пресс-службы компании, в ноябре прошлого года правительством Москвы был введен упрощенный механизм подключения строящихся объектов к тепловым сетям с установлением фиксированного тарифа за техприсоединение.

"С введением новой системы подключения к теплоснабжению изменилась мотивация инвесторов. Дача взятки превратилась для них в экономически бессмысленное занятие. В случае, если мошенники вымогают взятку, инвесторы будут гарантированно обращаться в правоохранительные органы или в службу безопасности ОАО "МОЭК". Компания намерена активно содействовать правоохранительным органам в объективном расследовании произошедшего инцидента", - говорится в заявлении МОЭК.

