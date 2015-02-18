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18 февраля, 03:17

Полицейские задержали москвича по подозрению в мошенничестве на 500 тысяч рублей

мошенничество криминал следствие задержание

Фото: ТАСС

На западе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств в области автострахования, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Установлено, что подозреваемый через интернет разыскивал желающих оформить страховку на свою автомашину, после чего встречался с потенциальными клиентами и, выдавая себя за страхового агента получал денежные средства. После этого аферист не выполнял взятого на себя обязательства и переставал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Комсомольской улице. Им оказался 28-летний житель столицы.

Следствием установлено пять эпизодов аналогичных преступлений, совершенных задержанным. Общий материальный ущерб от его деятельности составил около 500 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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