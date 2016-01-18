Директора стройфирмы подозревает в аферах с кредитами

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На севере Москвы директора строительной фирмы задержали по подозрению в афере на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным следствия, женщина по фальшивым документам взяла в банке залоговый кредит. Получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению.
28-летнюю уроженку Тверской области задержали в одном из офисов на Хорошевском шоссе.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские проверяют, не причастная ли задержанная к другим преступлениям.