Директора стройфирмы подозревает в аферах с кредитами

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На севере Москвы директора строительной фирмы задержали по подозрению в афере на пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, женщина по фальшивым документам взяла в банке залоговый кредит. Получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению.

28-летнюю уроженку Тверской области задержали в одном из офисов на Хорошевском шоссе.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские проверяют, не причастная ли задержанная к другим преступлениям.