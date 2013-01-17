Экс-главу "Военторга" подозревают в хищениях по делу "Оборонсервиса"

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Бывшую главу "Военторга" и издательского дома "Красная Звезда" Марину Лопатину подозревают в причастности к хищению 50 миллионов рублей. Деньги были выплачены Министерством обороны за якобы оказанные агентские услуги.

По данным следствия, Лопатина вместе с сообщниками организовала хищение бюджетных средств, выделенных на агентские и юридические услуги при реализации имущества Воениздата. В конце прошлого года были проведены обыски и изъяты жесткие диски персональных компьютеров ряда должностных лиц ведомства, сообщает "Интерфакс".

Бывшая глава "Военторга" фигурирует и в деле о мошенничестве на 1,5 миллиарда рублей в ходе закупок продовольствия для военнослужащих.

Напомним, сейчас расследуется 10 уголовных дел, объединенных в одно производство, о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" недвижимости Минобороны. В числе этих объектов - комплексы зданий военных институтов, земельные участки в Краснодарском крае, здания гостиницы "Союз" и Военторга в Москве, складской комплекс в Одинцовском районе, нефтеперевалочный комплекс Северного флота в Мурманской области и другие. Предварительный ущерб от сделок составляет около 4 миллиардов рублей.