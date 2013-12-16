Мошенник похитил ювелирные украшения на 2 млн рублей

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Полицейские задержали мошенника, который похитил ювелирные украшения на сумму более двух миллионов рублей из ломбарда в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась администратор ломбарда. По ее словам, 8 ноября она познакомилась с мужчиной, который обещал выгодно продать ювелирные изделия. Однако затем забрал драгоценности и на связь больше не выходил.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в тот же день, в одном из домов на Вознесенском переулке. Им оказался 40-летний уроженец одного из государств Закавказья.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде.