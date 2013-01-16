Полковника запаса обвиняют в махинациях с квартирой в Москве

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Военная прокуратура утвердила обвинение бывшего помощника начальника Главного управления воспитательной работы Миниобороны по финансово-экономической работе Александра Зарубецкого.

В отношении полковника запаса возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, Зарубецкий, являясь членом жилищной комиссии военного ведомства, незаконно получил и приватизировал трехкомнатную квартиру в столице стоимостью свыше 21 миллиона рублей.

Чтобы попасть в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, военный фиктивно увеличил состав семьи и скрыл то, что у него уже есть жилье в Орле.

Уголовное дело направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, на похожих махинациях недавно попался глава подмосковного Красноармейска Александр Овчинников, в отношении которого также возбуждено дело о мошенничестве. По данным следствия, чиновник обязался сдать муниципальное жилье, однако не сделал этого, а приватизировал квартиру.

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