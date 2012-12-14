Сотрудники угрозыска задержаны в ЮЗАО по подозрению в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные правоохранители задержали двух оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции по району Северное Бутово. Их подозревают в мошенничестве.

Выяснилось, что лейтенант и старший лейтенант пытались завладеть квартирой. Сейчас проводится служебная проверка, после которой нерадивые служители закона будут уволены из органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Добавим, что руководителей провинившихся сотрудников полиции также привлекут к ответственности.