Сотрудницу турфирмы задержали за мошенничество на 1,3 млн рублей

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На севере Москвы оперативники задержали 41-летнюю москвичку по подозрению в мошенничестве на крупную сумму денег,

Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленница, находясь в деловом центре на Смольной улице, введя в заблуждение клиентов организации, незаконно действовала от имени генерального директора, заключив договоры на оказание услуг по бронированию и предоставлению путевок.

Деньги клиентов аферистка присвоила себе. Материальный ущерб составил свыше 1 млн 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". На данный момент было выявлено более трех эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.