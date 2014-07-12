Задержана москвичка, получившая автокредит по поддельным документам

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Столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении автокредита. Ущерб от ее действий превысил 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Московской области. В феврале этого года женщина взяла кредит на покупку автомобиля стоимостью более миллиона рублей.

Задержанная не сделала ни одного платежа. В ходе проверки выяснилось, что она предоставила ложные данные о своем месте работы и доходах.

Машину правоохранителям изъять не удалось, поскольку женщина передала ее своим знакомым. Полиция разыскивает соучастников преступления.