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Происшествия

12 июля 2014, 16:18

Задержан агент по выдаче кредитов, похитивший 500 тысяч рублей

мошенничество криминал уголовные дела задержания

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали агента по выдаче кредитов, который похитил около 500 тысяч рублей у компании, в которой работал. В уголовном деле насчитывается 13 эпизодов, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

2 апреля в полицию обратился генеральный директор одной из столичный компаний по выдаче микрокредитов (кредиты на маленькую сумму, выдающиеся по паспорту). Мужчина рассказал, что при проверке финансовой отчетности была обнаружена пропажа части выручки компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

8 июля правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний москвич, который работал в этой фирме агентом по выдаче кредитов.

Выяснилось, что каждый раз, когда клиенты гасили часть кредита, сотрудник присваивал себе часть внесенных средств, которые в дальнейшем тратил в личных целях. К подобной схеме он прибегал как минимум 13 раз. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 500 тысяч рублей.

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