Мошенники украли более 10 миллионов рублей с пластиковых карт

Полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся кражей денег с пластиковых карт, сообщает сайт ГУ МВД России по городу Москве. По предварительным данным, сумма похищенного превышает 10 миллионов рублей.

Злоумышленники использовали данные кредитных карт иностранных банков для покупки дорогостоящей техники в интернет-магазинах. Также они изготавливали поддельные карты и при помощи них обналичивали денежные средства, принадлежащие другим гражданам.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны ранее судимые житель Ставропольского края и гражданин Молдовы. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудники полиции арестовали еще трех подозреваемых. Оказалось, что злоумышленники работали в кафе и ресторанах города, где и считывали секретные данные платежных карт при помощи специального оборудования.

При обыске жилища преступников были обнаружены устройства для получения персональных данных и производства поддельных банковских карт.