Экс-главу департамента Минобороны подозревают в мошенничестве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье завели уголовное дело в отношении бывшего главы департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны Сергея Жирова и начальника отдела экологической безопасности в этом же департаменте Юрия Соболева. Их подозревают в мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2011 году министерство заключило с ООО "Рифей" контракт на очистку грунта, загрязненного нефтью, находящегося на территории воинской части 44200. За 57 миллионов рублей фирма должна была снизить концентрацию нефтепродуктов в земле до безопасного уровня, рекультивировать загрязненную территорию и засеять ее травой и деревьями.

Обязанность по приемке работ возлагалась на командование войсковой части. Однако ООО "Рифей" вместо очистки грунта вывезла его из части на территорию другого района. При этом Жиров и Соболев, зная об этом, подписали акты приемки работ и документы на их оплату. 57 миллионов рублей в итоге были отправлены на счета фирм-однодневок, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе предварительного следствия по делу допрошены более 50 свидетелей, проживающих на территории Москвы, Московской, Свердловской и Кировской областей. Кроме того, были произведены многочисленные обыски и выемки документов, а также 2 экологические судебные экспертизы.