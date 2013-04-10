Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие возбудило дело по факту подделки банковских гарантий на миллиард рублей в Подмосковье.

"Возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подделке и выдачи банковских гарантий от имени КБ "Природа" на общую сумму около 1 миллиарда рублей", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полиция установила около 150 организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России.

Подозреваемые искали победителей аукционов и предлагали им банковские гарантии, а после поступления денег они доставляли клиентам поддельные документы.

В банке "Природа" были проведены обыски и изъяты электронные носители и документы.