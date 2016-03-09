Предпринимателя подозревают в мошенничестве на 34 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ТехПромАвто", подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

По версии следствия, в конце октября 2014 года руководитель компании для государственных нужд заключил договор на поставку спецтехники российского производства. В ходе эксплуатации указанной техники установлено, что она не соответствует заявленным характеристикам и произведена в КНР. При этом он завысил цену на поставленную технику и сфальсифицировал сопроводительные документы.

В результате действий гендиректора федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более чем 34 миллиона рублей. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее директора одной из коммерческих фирм в Москве заподозрили в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму около 20 миллионов рублей. По данным следствия, 50-летний руководитель внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он обязан явиться к следователю. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.