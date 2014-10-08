Пятеро подельников пойдут под суд за мошенничество на 23 миллионов рублей

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Прокуратура направила в суд уголовное дело пятерых сотрудников фирмы "Центр оценки "Аверс". Они обвиняются в мошенничестве на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в мае 2013 один из руководителей компании решил воспользоваться информацией о проведении оценки пакета акций коммерческой организации. Для этого он договорился с другими руководителями Центра присвоить себе деньги фирмы, которая заказала оценку пакета акций.

Злоумышленники потребовали у представителей фирмы-заказчика 23 миллиона рублей, обещая, что только так компания сможет добиться выгодного для себя решения. После этого подельники попросили у коммерсанта положить в банк 7 миллионов рублей в качестве предоплаты.

В итоге полицейским удалось поймать одного из обвиняемых в том время, как он получал требуемую сумму. Позже удалось задержать и остальных участников группы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы. Отметим, что злоумышленники уже признали свою вину.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Оперативники установили, что финансовый директор одной из транспортных компаний присваивает средства организации.

По данным следствия, 35-летняя женщина с мая 2013 года по июнь 2014 года переводила деньги фирмы на подконтрольные ей счета индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги. На самом деле, никаких услуг эти коммерсанты не оказывали.

Таким образом, она завладела средствами на сумму более 11 миллионов рублей, которые планировала потратить на свои нужды.