Задержан подозреваемый в мошенничестве на 130 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей. Мужчина пытался снять деньги с чужого счета по поддельному паспорту, сообщает пресс-служба главка полиции Москвы.

В ходе расследования выяснилось, что 30-летний житель Красноярска обратился в один из столичных банков с заявлением на снятие 130 миллионов рублей со счета. Оказалось, что счет принадлежит другому клиенту банка, а паспорт, предъявленный злоумышленником, был фальшивым.

Довести задуманное до конца подозреваемому не удалось, поскольку 6 августа он был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранительные органы разыскивают соучастников преступления.