08 апреля 2013, 17:49

Происшествия

Банда мошенников набрала 20 миллионов рублей кредитов в банках столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали предполагаемого организатора преступной группы, которая на протяжении двух лет обманывала банки, предоставляя в кредитные учреждения поддельные документы. Ущерб от деятельности аферистов превысил 20 миллионов рублей.

Банда действовала на протяжении двух лет. В полицию поступали заявления от представителей различных банков о том, что в организацию обращались неизвестные граждане, с целью получения кредита на сумму до 500 тысяч рублей.

Получив деньги, злоумышленники исчезали в неизвестном направлении. Выяснялось, что кредит они получали по поддельным документам, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Сумма ущерба от деятельности подозреваемых превысила 20 миллионов рублей. Полицейским удалось задержать предполагаемого организатора преступной схемы. Ей оказалась 47-летняя уроженка Армении.

Как оказалось, мошенники подыскивали граждан, которых отправляли в отделения банков для получения кредитов по поддельным документам. Вознаграждением "заемщика" за полученный кредит становились несколько тысяч рублей.

Полиция разыскивает остальных участников преступной группы.

мошенничество криминал аферы

