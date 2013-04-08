Двум банкирам предъявлено обвинение в выводе за рубеж 1,6 млрд рублей

Сотрудники столичного банка подозреваются в обналичивании 1,5 млрд руб

Вице-президенту и одному из топ-менеджеров ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, информирует пресс-служба МВД России.

Напомним, мужчины подозреваются в том, что в течение двух лет незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Таким образом, в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.

Сумма нелегального дохода банкиров превысила 56,5 миллионов рублей.

Как установило следствие, деньги переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий.

"ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по г. Москве выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн рублей на расчетных счетах "фирм-однодневок", задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег", - говорится в сообщении.

Для вывода за границу денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.