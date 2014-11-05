Экс-гендиректор ХК "Спартак" задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Известный столичный финансист Петр Чувилин, возглавлявший ранее несколько обанкротившихся банков, в также хоккейный клуб "Спартак", задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как сообщила изданию официальный представитель Хамовнического районного суда Москвы Вера Фокеева, на днях Чувилин и двое его предполагаемых подельников были арестованы на два месяца. Следственное управление СКР по Москве обвиняет их в покушении на особо крупное мошенничество. Защита Чувилина подала в Мосгорсуд жалобу на арест, которая будет рассмотрена в среду.

По информации источника газеты, следствие подозревает Чувилина в том, что он пытался получить с одного из своих действующих коллег 1,5 миллиона долларов за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка. Чувилина и двух привлеченных им юристов задержали при передаче аванса.

По данным газеты, пять лет назад финансист в аналогичной ситуации выступил в роли потерпевшего: он выплатил двум сотрудникам МВД 1,5 миллиона долларов за помощь в прохождении проверки Центробанка. Однако проверка выявила недостачу, и Чувилин написал заявление в ФСБ о совершенном в отношении него мошенничестве.

Офицеры до последнего отрицали свою причастность к преступлению, однако суд признал их виновными, приговорив к реальным срокам заключения.

Петр Чувилин был гендиректором ХК "Спартак" в 2006 - 2009 годах.