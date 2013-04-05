Форма поиска по сайту

05 апреля 2013, 15:35

Происшествия

Главу жилинспекции по СВАО будут судить за покушение на мошенничество

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Инспекции жилищного надзора по Северо-Восточному административному округу Игоря Орлова. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, прошлым летом к Орлову обратился представитель управляющей компании с просьбой уладить проблемы по бизнесу – фирму систематически проверяла жилищная инспекция. За свое покровительство попросил у коммерсанта 1,2 миллиона рублей. А, кроме того, он пообещал помочь наладить бизнес и в Западном округе.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, 22 августа после получения денег от предпринимателя Орлов был задержан. В настоящее время обвиняемый содержится под домашним арестом, а его дело передано в Бабушкинский суд для рассмотрения по существу.

мошенничество коррупция следствие Мосжилинспекция

