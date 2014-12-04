Бывшей медсестре дали 6 лет за мошенничество на 20 миллионов рублей

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Зюзинский районный суд вынес приговор экс-медсестре, уличенной в мошенничестве. Женщина "заработала" обманным путем около 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Речь идет о 46-летней жительнице столицы Светлане Шляхиной. В ходе следствия было установлено, что она, работая медсестрой в частной клинике, распространяла среди знакомых слухи о своих якобы огромных возможностях и обещала знакомым помочь в покупке дорогостоящих земельных участков по льготной цене.

За свои услуги Шляхина требовала вознаграждение, средний размер которого составлял около 2 миллионов рублей.

С сентября 2010 по июнь 2012 года женщине удалось обмануть 9 граждан и завладеть крупной суммой денег. По данным правоохранителей, "доход" Шляхиной составляет 19,7 миллиона рублей. Деньги она потратила в личных целях.

Суд приговорил Шляхину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Таким образом, со Шляхиной будет взыскано более 19,7 миллиона рублей.

Напомним, что в конце ноября столичные полицейские задержали членов банды мошенников-"хэдхантеров", которые, по данным следствия, похитили у граждан более 1 миллиона рублей, притворяясь агентами по подбору персонала.

На данный момент установлено, что мошенники обманули несколько десятков человек. Полиция работает над тем, чтобы установить прочие эпизоды мошенничества и найти других лиц, причастных к совершению преступлений.