Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

04 декабря 2014, 15:24

Бывшей медсестре дали 6 лет за мошенничество на 20 миллионов рублей

мошенничество уголовные дела суды приговоры

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Зюзинский районный суд вынес приговор экс-медсестре, уличенной в мошенничестве. Женщина "заработала" обманным путем около 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Речь идет о 46-летней жительнице столицы Светлане Шляхиной. В ходе следствия было установлено, что она, работая медсестрой в частной клинике, распространяла среди знакомых слухи о своих якобы огромных возможностях и обещала знакомым помочь в покупке дорогостоящих земельных участков по льготной цене.

За свои услуги Шляхина требовала вознаграждение, средний размер которого составлял около 2 миллионов рублей.

С сентября 2010 по июнь 2012 года женщине удалось обмануть 9 граждан и завладеть крупной суммой денег. По данным правоохранителей, "доход" Шляхиной составляет 19,7 миллиона рублей. Деньги она потратила в личных целях.

Ссылки по теме

Суд приговорил Шляхину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Таким образом, со Шляхиной будет взыскано более 19,7 миллиона рублей.

Напомним, что в конце ноября столичные полицейские задержали членов банды мошенников-"хэдхантеров", которые, по данным следствия, похитили у граждан более 1 миллиона рублей, притворяясь агентами по подбору персонала.

На данный момент установлено, что мошенники обманули несколько десятков человек. Полиция работает над тем, чтобы установить прочие эпизоды мошенничества и найти других лиц, причастных к совершению преступлений.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать