Аферист украл со счетов компании свыше 12 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали афериста, который под видом кредитования малого бизнеса, присвоил 12 миллионов рублей. Мошенник выдавал займы по фиктивным документам, а полученные деньги клал на свой счет.

В полицию обратился генеральный директор одной из столичных фирм, который заявил, что заемные денежные средства его организации были похищены по фиктивным документам, сообщает пресс-служба московской полиции.

Полицейские провели расследование и выяснилось, что аферист - директор дополнительного офиса этой же компании, который придумал хитроумную схему присвоения средства организации. В ходе следственных мероприятий были найдены те, чьи данные злоумышленник использовал для выдачи кредитов.

Один из потерпевших рассказал, что четыре года назад искал работу и проходил собеседование в данной компании. От мужчины потребовали принести копию паспорта и открыть на свое имя счет в банке. После того, как он выполнил требования, на счет поступило 350 тысяч рублей. Эти деньги были переданы подозреваемому, после чего мужчину отпустили домой, выдав ему четыре тысячи рублей за первый день работы и пообещали позвонить, чего так и не произошло.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователям удалось установить, что задержанный вместе с подельниками выдал более тридцати займов физическим лицам на сумму более 12 миллионов рублей.

Злоумышленник признался в содеянном. Ведется розыск его подельников.