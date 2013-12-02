Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже генератора

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении дизельного генератора стоимостью более миллиона рублей. Злоумышленник скрылся с устройством, которое было предоставлено ему на условиях лизинга.

24 октября в полицию обратился менеджер одной из строительных фирм, расположенных на Открытом шоссе и заявил, что неделей ранее в их компанию обратился неизвестный, который попросил предоставить в лизинг дизельный генератор, сообщает пресс-служба главка столичного МВД.

После того, как мужчина предоставил все необходимые документы, прибор предоставили ему в пользование за 700 рублей в день.

Однако злоумышленник скрылся в неизвестном направлении и никаких денег не перечислял. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый, 44-летний уроженец Украины, был задержан. Выяснилось, что генератор он продал за 500 тысяч рублей.

Кроме того, оказалось, что все документы, предоставленные мужчиной при заключении договора лизинга, являются подложными. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".