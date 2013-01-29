В Новую Москву могут провести монорельс

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В Новой Москве должно быть много внеуличного транспорта, заявил глава городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В настоящее время прорабатывается вопрос продления линий метрополитена, и строительства дополнительных железнодорожных веток. В частности, речь идет и о монорельсе.

"Даже совсем полуэкзотический вариант можно рассматривать – монорельс. Многие мегаполисы его активно и эффективно используют, здесь главный плюс – под него нужно мало земли", - отметил Жидкин.

Согласно мировому опыту, монорельсовая дорога – это перспективный вид транспорта. Даже не смотря на то, что в Москве этот проект пока не очень востребован. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Константин Трофименко.

"Тот монорельс, который расположен между станцией метро Тимирязевская и ВДНХ представляет собой пример неэффективного транспорта. Чистых затрат на перевозку одного пассажира выходит 200 рублей. То есть не доходы от перевозки, а затраты. Но в Японии, в частности, есть монорельс и на 15 тысяч пассажиров в час. Поэтому нельзя говорить, что все монорельсы плохие", - подчеркнул Трофименко.

В этом году начнется проектирование и строительство шести дорог, которые образуют транспортный "каркас" Новой Москвы. В их числе Калужское шоссе, дорога между деревнями Саларьево и Мамыри, которая соединит Киевское и Калужское шоссе. А также центральная дорога в Коммунарке (до выхода в Бутово), автодорога Солнцево-Бутово, Внуковское шоссе (от Минского до Боровского шоссе). Как рассказал Жидкин в интервью телеканалу "Москва 24", Калужское и Киевское шоссе планируется сделать десятиполосными с выделенными полосами для общественного транспорта.