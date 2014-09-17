Движение поездов на монорельсе в Москве частично восстановлено

Полностью движение монорельса восстановят к вечеру

Движение поездов по монорельсу от станции "Тимирязевская" до станции "Телецентр" частично восстановлено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В настоящее время ведется дальнейшее устранение технических неполадок. Москвичам и гостям столицы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Напомним, движение по монорельсу было прервано во вторник из-за повреждения контактной сети в районе станции "Выставочный центр". Грузовик врезался в одну из опор монорельса.

Полностью восстановить движение поездов обещают в течение дня.