Движение поездов на монорельсе в Москве частично восстановлено

Движение поездов по монорельсу от станции "Тимирязевская" до станции "Телецентр" частично восстановлено, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
В настоящее время ведется дальнейшее устранение технических неполадок. Москвичам и гостям столицы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.
Напомним, движение по монорельсу было прервано во вторник из-за повреждения контактной сети в районе станции "Выставочный центр". Грузовик врезался в одну из опор монорельса.
Полностью восстановить движение поездов обещают в течение дня.
