Движение по московской монорельсовой системе возобновят в течение дня

Движение на монорельсе планируют возобновить в течение дня

Движение по московскому монорельсу возобновят в течение дня, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сказала замруководителя службы внешних связей метрополитена Анжелика Филиппова, авария произошла на перегоне "Улица академика Королева" - "Выставочный центр". Сейчас доехать можно от "Улицы Эйзенштейна" до "Тимирязевской", в обратном направлении движения нет.

Напомним, днем 16 сентября самосвал повредил контактную сеть, из-за чего движение поездов было прервано. Пассажиров эвакуировали, на место прибыли специалисты по ремонту.