Оборудование для модернизации МНПЗ доставили по водному пути длиной 1000 км

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Более 1000 километров водного пути, 70 из которых прошли по Москве, 385 тонн груза – таковы впечатляющие цифры проекта по перевозке крупногабаритного оборудования – колонны атмосферной перегонки, предназначенной для строительства новой установки переработки нефти Евро+ Московского НПЗ.

Крупногабаритное оборудование доставлено в Москву из Петрозаводска грузовой баржой по Волго-Балтийскому водному пути. Производитель оборудования – петрозаводский филиал машиностроительного дивизиона Госкорпорации "Росатом".

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Новый аппарат будет работать в блоке первичной переработки нефти строящейся комбинированной установки Евро+ МНПЗ. Колонна предназначена для производства компонентов бензина, дизельного и авиационного топлива.

Установка Евро+ предназначена для первичной переработки нефти и производства компонентов топлив высокого экологического класса Евро-5. Строительство нового комплекса позволит МНПЗ вывести из эксплуатации несколько установок предыдущего поколения и увеличить межремонтный пробег с двух до четырех лет.

Это, во-первых, обеспечит дополнительную стабильность топливного рынка столичного региона. Во-вторых, с ростом уровня энергоэффективности и промышленной безопасности предприятия продолжится снижение воздействия производственных процессов на окружающую среду.