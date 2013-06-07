При сбое в мобильной сети включается "аварийный роуминг" - эксперт

фото: ИТАР-ТАСС

Вне зависимости от используемого абонентом оператора в случае сбоя телефон настраивается на другую работающую сеть, что позволяет его владельцу выходить на связь. Это и есть так называемый "аварийный роуминг", пояснил в эфире "Москва FM" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Напомним, что утром 6 июня абоненты "Билайна" из-за технических неполадок остались без связи. На помощь пришли конкуренты, открывшие "аварийный роуминг".

"Как правило, выставляется цена на уровне усредненного тарифного плана, и оператор, осуществляющий эти услуги, выплачивает деньги тем, кто предоставлял услугу. Поэтому об альтруизме тут речь не идет, это все оплачивается из кармана пострадавшей стороны, то есть оператора, который допустил сбой", – отметил Муртазин.

По данным Роскомнадзора, вчерашняя авария оставила без связи около 160 тысяч человек. Таким образом, заработок компаний-конкурентов составил порядка миллиона рублей.