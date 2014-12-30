Власти предостерегают москвичей от участия в несанкционированных акциях

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Власти Москвы предостерегают горожан от участия в несанкционированных акциях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова.

Чиновник отметил, что все подобные мероприятия будут пресекаться правоохранителями в соответствии с законом.

Отметим, что против неразрешенных мероприятий в поддержку братьев Навальных выступил председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Как передает ТАСС, он "сомневается в необходимости реагировать на приговор проведением каких-либо несанкционированных акций".

Напомним, утром 30 декабря Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно по делу "Ив Роше". Его брат Олег получил реальное наказание – также 3,5 года.