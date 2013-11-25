Форма поиска по сайту

25 ноября 2013, 12:37

Политика

У здания украинского правительства в Киеве закончились столкновения

Фото: ИТАР-ТАСС

Закончились столкновения киевского ОМОН и демонстрантов у здания украинского правительства, вспыхнувшие 24 ноября.

Как сообщает РИА Новости, стычки митингующих с силами правопорядка сошли на нет после применения слезоточивого газа.

Ранее правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело за попытки митингующих сторонников штурмовать здание кабинета министров .

Напомним, в нескольких городах Украины прошли многотысячные демонстрации, участники которых протестовали против остановки евроинтеграции страны.

Основным требованием митингующих является привлечение к ответственности правительства Украины за их решение "повернуть от Евросоюза к СНГ".

митинги столкновения ОМОН жизнь в мире

