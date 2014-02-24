В несанкционированном митинге в ЦАО участвуют около 300 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

На несанкционированный митинг на Тверской улице вышло около 300 человек, сообщает информагентство РИА Новости.

Участники митинга выступают в поддержку обвиняемых в беспорядках по "болотному делу". Ранее сегодня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади.

В пресс-службе ГУ МВД сообщают, что вечером на Тверской за нарушение общественного порядка были задержаны 70 человек.

Напомним, сегодня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади. Александру Наумову (Духанину) приговорили к условному сроку, остальные получили от 2,5 до 4 лет колонии.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 человек были задержаны. В результате беспорядков пострадали 29 сотрудников полиции.

В районе Манежной площади сейчас перекрыты несколько подземных пешеходных переходов. Также затруднено движение по Тверской улице от Газетного переулка в сторону центра, скорость авто не превышает 10 км/час.