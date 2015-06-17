В столице изменятся сроки подачи уведомлений на проведение митингов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Депутаты Мосгордумы из комиссии по безопасности поддержали поправки в закон о проведении митингов, демонстраций, пикетов и шествий. Подать уведомление можно будет в последний рабочий день перед праздниками, если срок подачи совпадает с праздничными днями, сообщила председатель комиссии Инна Святенко.

"Суть изменений заключается в том, что мы приводим московский закон в соответствие с федеральным. Мы изменяем возможности по срокам подачи уведомлений в случае, если сами публичные мероприятия полностью совпадают с нерабочими праздничными днями. Законопроект позволяет уведомить о мероприятии в последний рабочий день, который предшествует нерабочим праздничным дням", - приводит слова Святенко Агентство "Москва".

Депутат напомнила, что в мае был принят федеральный закон, который позволяет внести соответствующие поправки и в региональные законы. Святенко также считает, что поправки дали бы возможность "более комфортного и удобного волеизъявления".

"Нам необходимо дать возможность москвичам проводить митинги и шествия в рамках законодательства, которое принято на федеральном уровне", - резюмировала глава комиссии.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал закон о запрете на проведение ночных митингов. Таким образом, шествия и демонстрации с 6 октября запрещено проводить раньше 7 часов утра и позднее 22.00.

Отметим, что организаторы митингов в столице в обязательном порядке должны обращаться за разрешением в мэрию.