Казаки отказали Милонову в "воспитательных беседах" на митинге

Казачий атаман Сергей Шишкин не поведет казаков по просьбе депутата Виталия Милонова на митинг за свободу творчества и самовыражения в Москве, заявил он M24.Ru. По замыслу питерского депутата, казаки должны были бы провести с участниками митинга "воспитательные беседы". По словам атамана, письма с такой просьбой от парламентария он не получал.

"В первый раз слышу про это письмо, - сказал он. - Почему обязательно звать казаков, мы что, небожители? Как перевоспитать, выпороть, что ли? - удивился казачий атаман. - Может, в голове у него что-то созрело, я не знаю. И потом, есть закон. Наши казаки идут добровольцами в Новороссию, людям помогать, а чтоб перевоспитывать голубых - это провокация!"

Глава московских казаков отметил, что не знаком с содержанием письма Милонова. "А что они делают плохого?" - спросил он про участников митинга.

Депутат Виталий Милонов сегодня направил два письма: мэру столицы и Сергею Шишкину, сообщил "Росбалт". Парламентарий полагает, что организаторы митинга считают своей целью борьбу с "бандитами в рясах".

По мнению Милонова, согласование властями подобного мероприятия станет "сигналом для провокаторов разных мастей, мечтающих посеять вражду и ненависть между народами России по религиозному признаку".

У Сергея Собянина Милонов попросил отозвать согласование акции и проверить заявителей мероприятия на отношение к экстремистским и антиконституционным организациям. Шишкину депутат предложил направить казаков на акцию для просветительских бесед с организаторами и участниками мероприятия.

По мнению парламентария, митинг, ставящий своей целью борьбу с "бандитами в рясах", недопустим в столице России.

Как отмечает РСН, организаторы заявили, что хотят выступить в защиту статьи Конституции о свободе творчества и самовыражения. "Многим не нравится, что за короткое время религиозными фанатиками были сорваны концерты таких групп как Marilyn Manson, Behemoth, Satarial, АХС и т.д. А сейчас под угрозой срыва концерт легенд металла Slayer", - сказали они.

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По данным издания, после митинга пройдет концерт рок-музыкантов. Среди заявленных исполнителей - The Matrixх Глеба Самойлова (бывшая "Агата Кристи"), "Наив", Satarial, "Коррозия металла", "Колизей", Silen и Aparteid.

Между тем, глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров заявил M24, что концерт не согласовывали. "Никаких концертов не будет, это уже другая песня, - сказал он. – Либо мероприятие будет прекращено, либо не начнется вообще".

По его словам, безопасность на митинге будет осуществляться правоохранителями в штатном режиме.

Чиновник отметил, что организатором акции является А. В. Назаренко, а на участие в митинге согласовано 250 человек.

Мероприятие состоится 19 июля на Триумфальной площади с 14.00 до 16.00.