Митинг на Болотной не планируют отменять из-за несчастного случая

Фото: ИТАР-ТАСС

Митинг на Болотной площади, скорее всего, не будут отменять из-за несчастного случая - около полудня при монтаже сцены там погиб рабочий, на которого упала звуковая колонка.

Как заявил глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, а организаторы думают, в каком порядке проводить акцию.

"То оборудование, которое они планировали использовать, пока не может быть задействовано, поскольку там проводятся следственные действия. Места для поведения мероприятия достаточно, и мы пока не ставим вопрос о его закрытии", - отметил чиновник. По его словам, организаторы будут смотреть, в каком порядке проводить мероприятие в зависимости от рекомендаций правоохранительных органов.

Кроме того, прокуратура Центрального округа Москвы предупредила организаторов акции на Болотной площади о недопустимости проведения демонстрации. Соответствующие предостережения направлены Евгении Третьяковой, Александру Рыклину, Александру Шарову и Петру Царькову.

Напомним, 6 мая с 19.00 до 21.00 в центре Москвы должен пройти согласованный митинг оппозиции в поддержку фигурантов "болотного дела". Согласно заявке, в нем примут участие до 30 тысяч человек. При этом правительство Москвы только митинг, тогда как организаторы планировали провести еще и шествие.

"Несмотря на это, лидеры оппозиционного движения планируют проведение демонстрации от Калужской до Болотной площади вне зависимости от согласования правительством Москвы", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отметим, что год назад на Болотной площади в Москве произошел самый скандальный оппозиционный митинг, который закончился столкновениями с полицией. Следствие до сих пор ведет дела в отношении некоторых участников беспорядков.