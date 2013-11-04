30 человек задержаны в Люблино за использование запрещенной символики

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Люблино завершилось шествие, собравшее около восьми тысяч человек. Митинг, запланированный после него, был отменен из-за дождя.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции. Также "за использование масок, мелкие нарушения общественного порядка, выкрикивание нацистских лозунгов и использование запрещенной символики" задержаны около 30 человек.

Напомним, в связи с проведением массовых мероприятий 4 ноября в нескольких районах города ограничено движение автотранспорта. Так, в районе Щукино была перекрыта улица Маршала Бирюзова, проехать нельзя было по улице Зеленодольская.

Движение ограничено и на улице Перерва - от улицы Белореченская до улицы Люблинская. Движение там восстановят после завершения всех мероприятий - около 5 часов вечера.