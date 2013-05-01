Первомайские шествия и митинги прошли без нарушений

Фото: ИТАР-ТАСС

Первомайские мероприятия в Москве прошли без происшествий. В ходе шествий, митингов и демонстраций серьезных нарушений зафиксировано не было, отчитались в главке столичной полиции.

Правоохранительные органы полностью контролировали происходящее и не зафиксировали ни одного серьезного нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

1 мая в Москве прошел ряд массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. В ЦАО состоялась праздничная первомайская демонстрация, в которой приняли участие 90 тысяч человек. Собравшиеся устроили шествие от Тверской и Моховой улиц до Арбатской и Лубянской площадей. В акции принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, который шел в колонне работников профсоюзов.

Политические партии также устроили свои шествия, в которых приняли участие свыше 10 тысяч человек. Каждое из них прошло без происшествий.

Кроме того, 1 мая проходит ряд развлекательных мероприятия в парках столицы. Например, в Лужниках желающие могут посетить День открытых дверей, а в открывшихся гайд-парках проходят митинг "одиноких девушек" и акция против хамства.