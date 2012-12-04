Экскурсии по Останкинской телебашне: от мистики до романтики

Останкинская башня приготовила сюрпризы для мистиков и романтиков

В Останкинской телебашне готовятся к запуску целой серии экскурсий в честь 45-летия здания. В скором времени там расскажут о мистике на съемках, романтике, технике и истории этого уникального проекта.

Мистическая экскурсия

Эта программа будет рассчитана на любителей потустороннего. За свою долгую историю (а башня была построена в 1967 году) в этом здании, по слухам, произошло много таинственного и необъяснимого. Подробности пока не раскрываются.

Романтическая экскурсия

Проект будет носить название "Ночь для двоих". Экскурсия будет ориентирована на романтически настроенных людей. Вероятно, она будет включать посещение смотровой площадки, с которой видна вся Москва и даже ближайшее Подмосковье, и ресторан, расположенный на высоте более 300 метров.

"Технобашня"

Посетители узнают об уникальных технических и функциональных параметрах Останкинской башни и ее техническом оснащении. В свое время башня стала самым высоким зданием в мире, сегодня она отодвинулась на пятое место. Башня охватывает территорию, на которой проживает свыше 15 миллионов человек. Любопытно, что архитектор Николай Никитин придумал проект за одну ночь. Его вдохновила форма перевернутой лилии.

337 ответов

Эта экскурсия рассчитана на школьников и уже работает. В башню детей привозит специальный автобус. "Ребят будет ожидать уникальная выставка 3D-фотографий из космоса авторства легендарного космонавта Сергея Крикалева, увлекательный рассказ об истории создании телебашни с использованием мультимедийных технологий, подъем на скоростных лифтах на смотровую площадку, незабываемая панорама города с высоты, захватывающей дух, и динамичная, любопытная интерактивная игра на высоте 337 метров", – сообщается на сайте башни.

Экскурсионное бюро Останкинской телебашни работает ежедневно с 10:00 до 21:00.