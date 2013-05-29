"Вечерка": Контроль за миграцией, открытие переулка и детский отдых

Фото: М24.ru

Мигрантов ждет строгий контроль на подступах к столице

Столичные власти усилят контроль над трудовой миграцией. Для этого будет создан специальный центр. Планируется расширить функции подразделения миграционной службы на севере столицы. Существующее там отделение, которое занимается оформлением разрешений на работу, выведут на территорию одной из промзон, тем самым увеличив площадь центра.

Как сообщила начальник Управления Федеральной миграционной службы по Москве Ольга Кириллова, в ближайшее время будет принято решение по созданию миграционного центра, объединяющего в себе все функции: постановку на миграционный учет, медицинское обслуживание, тестирование на знание русского языка.

Руководитель департамента региональной безопасности Алексей Майоров добавил, что столица оснастит пункты миграционного контроля, которые будут созданы на вокзалах и автовокзалах города, по последнему слову техники.

Переулок зашагал

Большой Знаменский переулок полностью открыли для пешеходов. С лета прошлого года вход посторонним на северную часть улицы был запрещен. Так решило военное ведомство. Отчего нельзя — объяснять не стали. Молча запретили, молча разрешили.

Велосипед по абонементу

Горожане, которые намерены пользоваться московским велопрокатом, должны зарегистрировать свою банковскую карту на сайте velobike.ru, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. При регистрации пользователь получит код, который необходимо будет ввести на станции проката.

Столица взяла на себя расходы по организации детского отдыха

О том, как город подготовился к летней оздоровительной кампании, "Вечерней Москве" рассказал руководитель городского департамента культуры Сергей Капков.

По его словам, уже поступило более 8,5 тысячи заявок на летний оздоровительный отдых, первая смена — почти 5 тысяч — вчера отправилась в лагеря по бесплатным путевкам. Школьников примут более чем 100 лагерей в Подмосковье, средней полосе России, в Краснодарском крае и Крыму, в Одесской области Украины, Прибалтике, а также лагерь Камчия в Болгарии. Всего в этом году за счет средств городского бюджета будет закуплено почти 80 тысяч путевок, на эти цели город выделил 3,9 мил лиарда рублей. Причем более 20 тысяч путевок будут полностью оплачены за счет средств бюджета и еще 29 тысячам школьников город оплачивает 90 процентов стоимости путевок.

