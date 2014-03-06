57 мигрантов задержаны в ходе рейда по "резиновым квартирам" в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

57 иностранцев были задержаны в ходе рейда по "резиновым квартирам" в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба МВД.

В проверке участвовали 9 оперативно-поисковых групп по 20 участковых, была проверена 481 квартира.

Приезжих доставили в отделения полиции, где на 11 из них составили протокол по статье КоАП "Нарушение правил въезда в Российскую Федерацию". Всех мигрантов проверили по учетам и сняли отпечатки пальцев.

Кроме того, в съемной квартире на улице Маршала Тухачевского гражданка Узбекистана организовала проживание четверых своих соотечественников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что рейды под названием "Участковый в каждую квартиру" начались после событий в Бирюлеве, где в октябре 2013 года приезжий убил местного жителя.

За 2013 год полиция совместно с ФМС выявила 80 тысяч нарушений миграционных правил в Москве, 25 тысяч из них обнаружили участковые. С начала 2014 года было проверено около 6 тысяч квартир, из которых около 400 сдавались в аренду. 85 мигрантов депортировали за нарушение закона.