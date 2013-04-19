Поезда на "фиолетовой" ветке метро ходят с увеличенным интервалом

Женщина упала под поезд на станции метро "Октябрьское поле"

Пассажир столичного метрополитена Илья сообщил M24.ru о том, что поезда в метро, следующие от станции "Баррикадная" в сторону станции "Планерная", идут с увеличенным интервалом.

"Поезда на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Баррикадная" в сторону "Планерной" следуют с увеличенным интервалом. На станции звучит об этом сообщение. Причина не указывается и ограничивается лишь "технической", - пишет читатель M24.ru Илья.

Как сообщили M24.ru в УВД на московском метрополитене, на станции "Октябрьское поле" женщина пыталась совершить самоубийство, но осталась жива, ее отвезли в Боткинскую больницу.

Личность пострадавшей пока не выяснена, движение поездов будет восстановлено в ближайшее время.

Сергей Блохин