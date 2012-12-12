"РГ": Московское метро построит магазины для пассажиров

Фото: ИТАР-ТАСС

Метро построит магазины для пассажиров

Торговцы возвращаются в метро. За их счет небилетную часть доходов столичной подземки к 2020 году хотят увеличить до 35 процентов. Об этом сообщил глава Московского метрополитена Иван Беседин. Специально для "РГ" он пояснил, что речь может идти о дополнительной прибыли в 10-13 миллиардов рублей в год. Эти деньги метрополитен рассчитывает получить от строительства торговых центров в окрестностях новых и уже существующих станций. В ближайшие семь лет планируется возвести несколько сотен тысяч квадратных метров торговых площадей. Торговые центры будут рассчитаны в основном на пассажиров метро, которые захотят заглянуть в магазин по дороге домой, пишет "Российская газета".

Ректоры 50 негосударственных вузов не разрешили обнародовать информацию о себе

В мониторинге эффективности вузов участвовали не только государственные, но и частные учебные заведения. Правда, последние — исключительно добровольно. В итоге из 300 негосударственных вузов, которые поначалу согласились предоставить документацию, в мониторинге фигурируют лишь 70 вузов и 97 филиалов. Из них 41 негосударственный вуз и 55 филиалов имеют признаки неэффективности. Проректор РосНОУ Григорий Шабанов рассказал "РГ", что подавали данные не 70 вузов, а больше — 120. Но ректоры 50 вузов не разрешили обнародовать информацию о себе.

Суд проверит законность содержания Васильевой дома

Мосгорсуд занимался кассационной жалобой на решение о домашнем аресте экс-руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, обвиняемой по

делу "Оборонсервиса". По мнению ее адвоката, домашний арест — очень суровая мера. Защита просит или освободить Васильеву под залог в 15 миллионов рублей, или оставить ее под домашним арестом, но не с такими условиями, какие продиктовал Хамовнический суд. Васильева просит позволить ей общаться с родителями и разрешить приходить к ней домработнице. А еще снять запрет с посещения медицинских учреждений. Под домашним арестом Евгения Васильева сидит с конца ноября в своей 13-комнатной квартире в Москве. Тогда экс-чиновнице запретили общение со всеми, кроме ее защитников, на 2 месяца.

Мосгорсуд начал онлайн-трансляцию всех судебных заседаний

В новом аппеляционнном корпусе Мосгорсуда началась видеотрансляция всех заседаний в режиме реального времени. В каждом зале установлено оборудование, которое позволяет передавать картинку с 4 камер в хорошем качестве и со звуком. Пока эта система работает в тестовом режиме, для внутреннего пользования. Правда, при необходимости особо резонансные дела уже сейчас могут транслировать в Интернете. Все судебное видео записывается и сохраняется. В планах властей - признать записи таких трансляций официальными документами. Кстати, камерами оснащены не только залы заседания, но и судебные коридоры – к примеру, это поможет узнать, общалась ли та или иная сторона перед процессом с судьей или нет. Кроме того, с помощью этой же системы можно выводить на экран свидетелей в других городах или осужденных в колониях на видеоконференции.