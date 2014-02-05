По факту ЧП со сваей на "зеленой" ветке метро возбудят уголовное дело

Случай, когда сваей был пробит тоннель метро между станциями "Автозаводская" и "Коломенская" - это нарушение правил на уровне бригадного звена, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в столице несколько тысяч строительных объектов, и на десятках из них каждый день идут работы в зоне прохождения тоннелей метро. "За несколько лет такой инцидент случился впервые", - сказал Бочкарев.

Работы велись подрядчиком по контракту с подразделениями РЖД, что не являлось городским заказом, пояснил чиновник.

"По данному факту будет возбуждено уголовное дело. Формально строители устанавливали опору электросети, не имея разрешений, допуска и не имея четкого понимания, что в этом месте никакие работы производить нельзя. Налицо грубейшее нарушение физическими лицами правил производства работ", - заявил Бочкарев.

Напомним, авария произошла 23 января в 15.28 на "зеленой" ветке метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". В результате инцидента никто не пострадал.

Для перевозки пассажиров были выделены более 100 бесплатных автобусов; также бесплатно работали таксомоторные компании "Новое желтое такси" и "956". Они курсировали между станциями метро "Автозаводской" и "Каширской". Это позволило избежать столпотворения в метро.

ЧП произошло из-за строительства на территории, подведомственной РЖД. По предварительным данным, проводились работы по возведению опоры под контактную сеть.