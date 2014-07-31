"Сердитые граждане" будут раздавать пассажирам метро веера

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Бороться с жарой с помощью вееров предлагают пассажирам столичной подземки участники проекта "Сердитый гражданин". 31 июля с 16.00 до 19.00 у пяти станций московского метро активисты проекта бесплатно раздадут всем желающим примерно пять тысяч бумажных вееров.

Как сообщила М24.ru пресс-секретарь проекта, для раздачи вееров выбрали станции "Павелецкая", "Курская", "Комсомольская", "Белорусская" и "Киевская" кольцевой линии метрополитена. Представители "Сердитого гражданина" сочли, что поскольку эти станции находятся рядом с вокзалами, на них особенно велика концентрация пассажиров и, следовательно, труднее переносить жару.

"Мы решили предложить гражданам привокзальных станций метро обезопасить себя от перегрева с помощью бумажных вееров, поскольку жара на улице не спадает, а температура воздуха в метро постоянно колеблется, и позавчера, например, на некоторых станциях превысила санитарные нормы", – прокомментировал эту идею основатель сервиса "Сердитый гражданин" Дмитрий Кох.

Как уже писало издание М24.ru, на станциях метро, где температура поднимается выше 28 градусов, сотрудники метрополитена бесплатно раздают пассажирам воду. Веера станут дополнительным средством борьбы с аномальной жарой, установившейся в Москве на этой неделе.