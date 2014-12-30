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30 декабря 2014, 11:07

На кольце начала действовать обязательная регистрация в сети Wi-Fi

метро Wi-Fi Кольцевая линия МаксимаТелеком

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

На Кольцевой линии метро начала действовать обязательная идентификация пользователей Wi-Fi. Теперь для пользования бесплатной услугой Wi-Fi пассажиры должны зарегистрироваться с помощью мобильного телефона, сообщил M24.ru руководитель направления внешних коммуникаций ЗАО "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

Идентификацию нужно пройти один раз. Для этого необходимо указать номер своего мобильного телефона в поле идентификации. Затем на номер придет SMS-сообщение с кодом, который надо ввести в специальную строку на портале. "Пока пользователь ждет сообщение, ему доступна однократная сессия в интернете", - подчеркнул собеседник M24.ru.

После идентификации система запоминает номер пользователя. При последующих подключениях к Wi-Fi пассажиру не нужно будет указывать никаких данных.

"Мы будем постепенно вводить обязательную идентификацию на всех линиях метро", - отметил Грабовский. Он пояснил, что процедура регистрации является обязательной в соответствии с федеральным законом.

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Отметим, голосование о самом удобном способе идентификации в публичных сетях Wi-Fi недавно проводилось на портале "Активный гражданин". "73% москвичей выбрало идентификацию с помощью мобильного телефона", - добавил представитель "МаксимаТелеком".

Напомним, в начале декабря бесплатный беспроводной интернет появился на всех линиях московского метро. На полное оснащение подземки Wi-Fi потребовался год. В декабре 2013 года беспроводной интернет появился на Кольцевой и Каховской линиях.

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