Приоритетной задачей будущего года является строительство метро - Решетников

"Интервью": Максим Решетников подвел итоги развития экономики Москвы

Приоритетной задачей столичных властей в 2015 году будет реализация планов строительства метро. Об этом рассказал глава департамента экономической политики Максим Решетников в эфире телеканала "Москва 24".

"Мы руководствуемся уже принятым бюджетом. Приоритетом является строительство метро. Затем запуск малого кольца Московской железной дороги. Мы вкладываем в это большое количество средств", - заявил Решетников.

По его словам, планы по строительству транспортных развязок будут корректироваться. "Корректировки возможны, мы можем что-либо перенести. Это зависит от кризиса, но не только от него, а еще и от желания москвичей. Помните историю с реконструкцией Ленинского проспекта, которую отложили из-за жалоб местных жителей? Это тот самый случай, когда средства были, но граждане высказались против", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в будущем году в столице введут в строй восемь станций метро. Одной из первых откроется станция "Котельники" на Таганско-Краснопресненской линии. Затем введут в строй "Румянцево" и "Саларьево" на Сокольнической линии, таким образом, метро придет в Новую Москву.

На Люблинско-Дмитровской линии метро откроют сразу три станции - "Бутырскую", "Фонвизинскую" и "Петровско-Разумовскую".

Кроме того, в планах столичных властей - ввести в строй станции "Технопарк" и "Ховрино".

Отметим, что программа строительства метро в Москве реализуется с 2011 года, и в ее рамках уже открыты 14 новых станций подземки. Планируется, что к 2020 году около 93 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метрополитена.