Московский метрополитен обновил маршрутные таблички на 167 станциях

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Столичный метрополитен обновил маршрутно-путевые полосы на 167 станциях, сообщает пресс-служба московской подземки. Масштабные обновления связаны с предстоящим запуском движения по Московскому центральному кольцу (МЦК).

Обновленные маршрутные полосы появились на станциях Замоскворецкой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калининской, Филевской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий.

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"Всего установлено 607 маршрутно-путевых полос. Самое большое количество – 130 – появилось на Сокольнической линии, где три станции имеют переходы на Московское центральное кольцо: "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская" и "Спортивная", – сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Около ста новых маршрутных табличек появились на Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях, каждая из них пересекает железнодорожное кольцо дважды.

Пассажирское движение по МЦК планируют запустить 10 сентября . В тестовом режиме по железной дороге уже курсируют 14 поездов "Ласточка". Протяженность МЦК составляет 54 километра, по нему будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Всего на кольце будет 31 станция, из них 17 соединят с 11 линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками. После старта движения в сентябре пассажирам будут доступны 14 пересадок на метро и шесть – на электрички. Весь подвижной состав оснастят энергосберегающим электрооборудованием.

