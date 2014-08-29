Собянин выступил на конференции Международного экспертного совета по транспорту

Пассажиропоток в Москве ежегодно растет на 2-3 процента

Нерешенные транспортные проблемы являются серьезным тормозом в развитии городов и экономики в целом, заявил Сергей Собянин на конференции Международного экспертного совета по транспортным вопросам в пятницу.

По его словам, городским властям необходимо определять верные приоритеты и способы решения этих проблем.

"Для нас это очень важно, потому что мы хотим учиться не только на собственных ошибках, но и на вашем опыте. Все города мира, крупные города сталкиваются с одними и теми же проблемами: это увеличение количества транспорта, остановка движения, длительное время в поездке на работу и обратно", - отметил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что ежедневно в Москве городским пассажирским транспортом пользуются 6 миллионов человек. "Конечно, наиболее объемным скоростным транспортом для Москвы является метро, но без наземного городского транспорта нам просто не обойтись", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в городе была принята программа, в соответствии с которой пассажирский транспорт на дорогах Москвы является приоритетным, что сказывается на развитии городской транспортной инфраструктуры.

"Реконструкция транспортных развязок, реконструкция магистралей - она вся подчинена в первую очередь приоритету общественного транспорта и ускорению его движения. Когда несколько лет тому назад мы сказали о том, что на перегруженных улицах Москвы появятся выделенные полосы для общественного транспорта, это был некоторый шок для автомобилистов. На мой взгляд, это абсолютно справедливое решение в силу того, что количество людей, которые передвигаются в автобусах, троллейбусах, трамваях, такое же, как и тех, кто передвигается на личном транспорте, машинах", - заявил столичный мэр.

Медленное движение общественного транспорта приводит к тому, что люди пересаживаются на личные автомобили, а это приводит к пробкам и остановке движения, отметил Сергей Собянин.

"Мы это видели на практике, когда каждый год количество пассажиров автобусов уменьшалось, а количество машин на улицах Москвы увеличивалось. Помимо развития инфраструктуры для автобусов, мы активно начали заниматься реконструкцией трамвайных путей и реконструируем в год около 50 километров. Не только реконструируем инфраструктуру, но и стараемся обособить от общего трафика", пояснил мэр.

Важным условием развития общественного транспорта является его техническое состояние. В связи с этим в Москве за последние годы был практически полностью обновлен автобусный парк, подытожил Сергей Собянин.