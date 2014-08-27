У пассажира московской подземки изъяли 800 граммов конопли

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Полицейские изъяли у пассажира на станции метро "Павелецкая" около 800 граммов конопли, сообщает в среду, 27 августа, пресс-служба столичного главка МВД России.

Внимание стражей порядка привлек внешний вид мужчины, который был в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре в сумке у него обнаружили растительное вещество. Экспертиза показала, что это конопля.

Задержанным оказался безработный 35-летний житель Тамбовской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В настоящее время он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 3-х лет лишения свободы.